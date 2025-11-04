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Умер экс-председатель президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам

04 ноября 2025 14:03
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Умер экс-председатель президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам-0

Ким Ён Нам, бывший председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, скончался в возрасте 97 лет от рака. Об этом пишет ТАСС.

Он занимал свой пост с 1998 по 2019 год и считался формальным главой государства.

За заслуги перед страной он был награжден орденами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Похороны пройдут с государственными почестями. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил свои личные соболезнования.

Ким Ен Нам получил образование в СССР, работал в дипломатической сфере, возглавлял Министерство иностранных дел КНДР и был признан одним из видных представителей старой закалки.

Фото: pixabay

# Некролог

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