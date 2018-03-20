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Алексей Хлестов: «Закупка песен и производство фонограмм производится на бюджет моей семьи»

20 марта 2018 14:42
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Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кухто, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей:
У нас очень мало производится. Когда мы начинаем думать: а почему мало производится? Все говорят: «А в этом шоу-бизнесе нет денег».

А кто должен дать туда деньги?

И все начинают: «Государство должно дать туда денег, чтобы запустить механизм шоу-бизнеса. Бюджет должен дать». И кино он должен дать, и шоу-бизнесу он должен дать.

Алексей Хлестов, певец:
Я не просил никакого бюджета. Полностью весь бюджет закупки песен и производства фонограмм производится на бюджет моей семьи.

Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Белорусские исполнители # Алексей Хлестов

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