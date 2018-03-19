«Основное проблемное нововведение – компенсации за нарушение авторского права предполагается уменьшить в 10 раз»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Речь идёт о том, что в рамках этого закона авторам будет доставаться меньше, и их права, может быть, будут защищены меньше. Я имею в виду даже и смежных.

Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности:

Основное проблемное, с моей точки зрения, нововведение – это именно снижение уровня экономической гарантии авторских прав, а именно – компенсации за нарушение авторского права, которые предполагается уменьшить в 10 раз. А как, в итоге, это скажется на рынке авторских прав в нашей стране...

Егор Хрусталёв, ведущий:

То есть, в случае обращения в суд, раньше можно было в 10 раз больше попросить, чем…

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь:

10 базовых величин. А снижается до 1 базовой величины.

Алексей Бичурин:

Предполагается снизить именно минимальную планку, которая будет нарушителю стоить…

Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер, председатель Авторского совета при Национальном центре интеллектуальной собственности:

И он будет очень вольготно себя чувствовать, нарушая авторские права.

Егор Хрусталёв:

И уже перестанут Вас бояться.

Олег Молчан:

Уважать надо. Не надо бояться.