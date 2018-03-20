«Допустим, пишет Олег песню – «8 марта» или «23 февраля». Но, если я возьму его песню, выложу это в YouTube, потом буду ходить с ним 2 года по судам»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Руслан Стариковский, музыкальный продюсер:

Я вижу, что авторы… Идут колоссальные потери финансовые. Объясняю, почему: интерес, вообще, к белорусской музыке падает из года в год. В больших пропорциях. И они пытаются, действительно, выжать из этого максимум.

Весь мир уходит в Интернет.

И все деньги, очень большие. Допустим, сегодня вышла песня, на неё сразу, в один день делается 100-200 пародий. И все зарабатывают деньги, в том числе, автор. Допустим, пишет Олег какую-то песню – «8 марта» или «23 февраля». Она подойдёт под мою какую-то пародию, гэг. Но я знаю, что, если я возьму, не дай Бог, его песню, за секунду выложу это в YouTube, я потом буду ходить с ним 2 года по судам. И в этом – основная проблема.