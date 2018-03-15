«Главное, что цветы должны быть живые». Основные правила и особенности храмовой флористики

Как и в любом другом, в минском храме иконы Божией Матери «Всецарица» очень много цветов. Служители говорят, они не просто украшение церкви, а в первую очередь, жертва Богу и уважение к святым, которые изображены на иконах. В основном цветы несут сюда прихожане.

Протоиерей Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

Когда ты что-то просишь, ты должен что-то дать. Конечно, Господь просит нас дать нам сердце, но часто сердце мы не можем полностью отдать, а мы чего-то должны принести. А что нам принести? А вот цветы – это очень красивая и нужная вещь.

Ещё 4 года назад прихожанка Надежда и думать не думала, что освоит технику храмовой флористики. А сегодня ей любая, даже самая сложная, цветочная композиция по плечу.

Надежда Роговская, прихожанка храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

Когда открылся храм, украшала матушка, я вот просто видела, раньше приходила на службу и технически видела, как матушка делает, и вот немножко решила помогать ей. И потом навыки приходили и с Божией помощью, Матери Божией, конечно, всё управляла. Я по флористике нигде не училась, но с Божией помощью, только с Божией помощью.

Храмовая флористика предполагает соблюдение некоторых правил. К примеру, у цветов не должно быть ядовитого и едкого запаха, чтобы не перебивать аромат ладана. И все шипы должны быть срезаны.

Цветы в храме не должны привлекать к себе всё внимание и заслонять иконы, чтобы верующие могли спокойно молиться, не отвлекаясь ни на что.

Особенно красиво храмы украшаются в праздники. Причем, флорист учитывает их символику и даже цветовую составляющую.

Протоиерей Кирилл Шолков:

Белый и красный – это пасхальная радость, но, конечно, главное, что цветы должны быть живые, потому что в церковной традиции принято приносить живые цветы. Как человек умирает для греха, рождается для Бога, так и цветы должны умереть, чтобы родиться.