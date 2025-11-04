Древесина и БЕЛАЗы! Посол поделился своим видением дальнейшего взаимодействия Беларуси и Индии
Беларусь и Индия рассчитывают подтянуть совместный товарооборот к планке в 2-3 миллиарда долларов. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний уровень взаимной торговли почти в полумиллиарда долларов не соответствует потенциалу двух стран, хотя показывает рост. За годы взаимодействия он вырос в 10 раз. Но с учетом давних дипломатических отношений, политического взаимопонимания Минск и Нью-Дели явно могут рассчитывать на большее. Стороны уверены – заявленная цель вполне достижима.
Лукашенко: Беларусь и Индия вполне могут достичь товарооборота в 3 млрд долларов.
Глава государства поблагодарил руководство Индии за поддержку Беларуси на пути в большую семью Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, в июле 2024-го наша страна получила официальный статус полноправного члена ШОС. Минск и Нью-Дели взаимодействуют также по линии БРИКС. Индия в 2026 году будет председательствовать в Объединении. Беларусь готова к работе и в таком глобальном формате. Впрочем, и гуманитарную сферу не отодвигают в сторону. Президент обозначил интересы по всем направлениям.
Индия сегодня – первая страна в мире по численности населения, в стране проживают более 1 миллиарда 463 миллионов человек. Такой масштаб открывает широкие перспективы для взаимодействия – от промышленности и науки до образования, культуры и обмена технологиями.
По окончании переговоров с Александром Лукашенко посол поделился своим видением дальнейшего взаимодействия Беларуси и Индии. По его словам, ключевыми станут сотрудничество по БЕЛАЗам, древесине, молочке и в фармакологии.
Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Взаимодействие в области поставок белорусской древесины в Индию – этот проект является для нас очень интересным. Мы знаем, что в Беларуси есть много древесины, в Беларуси производится прекрасная мебель. И не так давно, посещая Витебскую область, как раз с губернатором Витебской области мы и обсуждали перспективы поставок белорусской древесины, белорусских изделий из древесины в Индию.
В Беларуси очень много лесов, Индия, к сожалению, этим похвастаться не может. Взаимодействие в области сельского хозяйства, конечно же, белорусское оборудование, трактора. Оно так же очень интересно для нас. И в этой сфере мы, опять же, могли бы работать. Индия – очень большой рынок. Хотел бы пригласить белорусские компании заходить на наши рынок и более активно работать вместе со своими индийскими партнерами и в этой сфере.
Импульсом для активизации диалога служат личные контакты руководителей двух стран. Александр Лукашенко трижды посещал Индию с официальными визитами, последний раз – в 2017 году. Регулярно Президент Беларуси контактирует с премьер-министром Нарендрой Моди на международных площадках. Сегодня же пригласил индийского политика посетить Беларусь с официальным визитом.