Древесина и БЕЛАЗы! Посол поделился своим видением дальнейшего взаимодействия Беларуси и Индии

Беларусь и Индия рассчитывают подтянуть совместный товарооборот к планке в 2-3 миллиарда долларов. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний уровень взаимной торговли почти в полумиллиарда долларов не соответствует потенциалу двух стран, хотя показывает рост. За годы взаимодействия он вырос в 10 раз. Но с учетом давних дипломатических отношений, политического взаимопонимания Минск и Нью-Дели явно могут рассчитывать на большее. Стороны уверены – заявленная цель вполне достижима. Лукашенко: Беларусь и Индия вполне могут достичь товарооборота в 3 млрд долларов.

Глава государства поблагодарил руководство Индии за поддержку Беларуси на пути в большую семью Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, в июле 2024-го наша страна получила официальный статус полноправного члена ШОС. Минск и Нью-Дели взаимодействуют также по линии БРИКС. Индия в 2026 году будет председательствовать в Объединении. Беларусь готова к работе и в таком глобальном формате. Впрочем, и гуманитарную сферу не отодвигают в сторону. Президент обозначил интересы по всем направлениям. Индия сегодня – первая страна в мире по численности населения, в стране проживают более 1 миллиарда 463 миллионов человек. Такой масштаб открывает широкие перспективы для взаимодействия – от промышленности и науки до образования, культуры и обмена технологиями. По окончании переговоров с Александром Лукашенко посол поделился своим видением дальнейшего взаимодействия Беларуси и Индии. По его словам, ключевыми станут сотрудничество по БЕЛАЗам, древесине, молочке и в фармакологии.