Кухто: «Не научим людей собирать деньги – нечего будет делить авторам и смежникам. Механизм сбора не работает»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кухто, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей:

В чём парадокс? Мы уже все делим деньги. Кому сколько – 20, 10. Проблема в том, что мы не можем собрать деньги. А не поделить. Ситуация следующая. Когда мы говорим о культуре, мы, наверное, часто подразумеваем человека, который слушает в наушниках. Но, говоря о культуре, надо понимать и огромные предприятия, которые через себя ретранслируют музыку, кино.

И это тоже – часть правовой культуры.

Запомните одну вещь: ежели мы не научим людей собирать деньги, у нас нечего будет делить – ни авторам, ни смежникам. И механизм сбора не работает, на сегодняшний момент.