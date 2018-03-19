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Кухто: «Не научим людей собирать деньги – нечего будет делить авторам и смежникам. Механизм сбора не работает»

19 марта 2018 18:58
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Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кухто, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей:
В чём парадокс? Мы уже все делим деньги. Кому сколько 20, 10. Проблема в том, что мы не можем собрать деньги. А не поделить. Ситуация следующая. Когда мы говорим о культуре, мы, наверное, часто подразумеваем человека, который слушает в наушниках. Но, говоря о культуре, надо понимать и огромные предприятия, которые через себя ретранслируют музыку, кино.

И это тоже часть правовой культуры.

Запомните одну вещь: ежели мы не научим людей собирать деньги, у нас нечего будет делить – ни авторам, ни смежникам. И механизм сбора не работает, на сегодняшний момент.

Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Белорусские исполнители # Сергей Кухто

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