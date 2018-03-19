Сергей Кухто об авторских правах: «За всё то, что недополучает артист, платит государство»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кухто, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей:

Некоторые говорят: «Закон не работает, зачем он нужен? Потому что от он с 2011 года как-то себя не проявил. Значит, он не нужен». Понятно, что время идёт очень динамично. И, на сегодняшний момент, мы не то, что отстаём, мы уже где-то там далеко-далеко в конце остались.

Тем более, мы принимаем потрясающее законодательство в области IT-технологий.

Но наш закон «Об авторском праве и смежных правах» – он просто уже не догоняет, они просто вырвались далеко вперёд. Я бы хотел акцентировать очень важный нюанс. Мы сейчас все говорим только о частностях – авторское, смежное права. Я смотрю на это гораздо шире. Это – не интерес автора либо смежника, которые уже пытаются делить – кому чего больше. На мой взгляд, это – интерес государства. Потому что за всё то, что недополучает артист, платит за это государство. То есть, нам всегда говорят, Президент говорит – ищите пути зарабатывать. «Культура, ищите пути зарабатывать». И я смотрю на новый закон об авторских и смежных правах, как на возможность культуре зарабатывать и самофинансироваться.