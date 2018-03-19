Олег Молчан: «Я бы с удовольствием ещё хотел получать дополнительный процент к своим авторским, будучи исполнителем и аранжировщиком»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Есть композитор Олег Молчан, который всех исполнителей запугал. Если берут использовать его композицию. Вы не совсем были бы готовы к такой ситуации, когда… Всё-таки, к примеру, песня «Молитва» – она стала «Молитвой», что уж тут грешить, и благодаря Владимиру Георгиевичу Мулявину.

Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер, председатель Авторского совета при Национальном центре интеллектуальной собственности:

Да, я согласен. Конечно.

Егор Хрусталёв:

Ваши предложения каковы были бы по этому закону? У Вас тоже к нему есть замечания.

Олег Молчан:

Во-первых, дело в том, что я сам тоже – смежник, по большому счёту.

Я – и пианист сам, и аранжировщик.

Но, тем не менее, я считаю, во-первых, у нас ещё совершенно… Может быть, как бы, закон и есть об авторском праве, но механизмы его ещё не доработаны до совершенства, не доведены. Второе. Несмотря на то, что закон о смежных правах – это тоже авторский закон, тем не менее, я бы с удовольствием ещё хотел получать дополнительный процент к своим авторским, будучи исполнителем и аранжировщиком.

Егор Хрусталёв:

Речь же не идёт о том, что дополнительно откуда-то деньги возьмут. Скорее всего, придётся делить те, что есть.

Олег Молчан:

А вот это – я категорически против.