Западные соседи Беларуси продолжают политику эскалации и милитаризации – Неверовский

Западные соседи Беларуси продолжают политику эскалации и милитаризации. Об этом во время церемонии открытия новой пограничной заставы на границе с Литвой заявил заместитель госсекретаря Совета Безопасности Александр Неверовский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, сегодня недружественные действия демонстрирует не только Литва, которая ограничила движение в сопредельных с Беларусью пунктах пропуска, но и другие западные страны нагнетают обстановку и тратят огромные средства на закупку вооружения. Так, Латвия заключила договор на строительстве завода по выпуску артиллерийских боеприпасов, а литовцы вблизи белорусской границы разместили подразделение 45-й танковой бригады армии Германии. У наших рубежей блок НАТО не стесняется проводить учения. При этом белорусско-российские маневры проходили в центре страны – это демонстрировало их оборонный характер. Но, похоже, занимать такую же позицию наши западные соседи не намерены. Там отрабатывают вопросы скорейшей переброски Вооруженных сил стран НАТО к границам с Беларусью, идет модернизация балтийских портов, ремонт дорог и мостов для пропуска тяжелой техники, возводятся новые военные аэродромы. Все эти действия не похожи на оборонные.