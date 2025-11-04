Западные соседи Беларуси продолжают политику эскалации и милитаризации – Неверовский

Западные соседи Беларуси продолжают политику эскалации и милитаризации. Об этом во время церемонии открытия новой пограничной заставы на границе с Литвой заявил заместитель госсекретаря Совета Безопасности Александр Неверовский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, сегодня недружественные действия демонстрирует не только Литва, которая ограничила движение в сопредельных с Беларусью пунктах пропуска, но и другие западные страны нагнетают обстановку и тратят огромные средства на закупку вооружения. Так, Латвия заключила договор на строительстве завода по выпуску артиллерийских боеприпасов, а литовцы вблизи белорусской границы разместили подразделение 45-й танковой бригады армии Германии.
У наших рубежей блок НАТО не стесняется проводить учения. При этом белорусско-российские маневры проходили в центре страны – это демонстрировало их оборонный характер. Но, похоже, занимать такую же позицию наши западные соседи не намерены. Там отрабатывают вопросы скорейшей переброски Вооруженных сил стран НАТО к границам с Беларусью, идет модернизация балтийских портов, ремонт дорог и мостов для пропуска тяжелой техники, возводятся новые военные аэродромы. Все эти действия не похожи на оборонные.
Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:
В приграничье, если мы берем Литву, здесь есть такая программа «Балтийская линия обороны». У поляков это «Восточный щит». На территории приграничья в инженерном плане оборудуется территория, отселятся население, установлен жесткий контрразведывательный режим. И у меня сразу возникает вопрос: как можно в таких условиях, если вернуться к тем проблемам в пункте пропуска, перебрасывать контрабандные сигареты в литовское приграничье?
Я хочу более сказать, что наши пограничники, когда задерживают на нашей территории соучастников этой деятельности, соответственно, средства доставки, то всегда в этих средствах доставки находятся SIM-карты литовских операторов. Это говорит только об одном, что без помощи должностных лиц с сопредельной территории подобные вещи не происходят.
Беларусь продолжает настаивать на своей миролюбивой позиции, но при этом учитывает угрозы с Запада. Эффективной мерой сдерживания конфликта является размещение на территории нашей страны ядерного оружия.