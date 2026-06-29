Новости по тегу #Евгений Олейник

Узнали, с чего начинался творческий дуэт и как преобразилась группа за почти 20 лет.
Во Дворце культуры МТЗ прозвучали главные песни для поколения победителей. Пятый конкурс «Я, Мы – помним!» собрал талантливых сотрудников 17 первичных организаций женского союза предприятий Минпрома.
О новых композициях и планах поговорили с музыкальным продюсером, заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь Евгением Олейник и музыкантом группы Александром Олейником.
«Песня понравилась с первого прослушивания».
Секретом поделился Евгений Олейник.
«Я сужу так: если меня артист отвлекает от мыслей и уносит в творческий мир, если я забываю, что я член жюри, то это выше балл».
«Я как отец двух сыновей могу точно сказать, что как кого ни воспитывай, как ни создавай какие-то кружки, все равно личный пример в семье – это главенствующий пример».
«Мне еще очень важно, что я для себя открыл вот эту новую сторону, позитивную сторону белорусского».
«Если заменить вот эту риторику в средствах массовой информации хотя бы на полгода – что, не будет мир, дружба, жвачка, как когда-то было. Вот европейцы же неглупые. Часть из них помнит, кто их освобождал».
«Мне кажется, она вчера очень хорошо прозвучала», – поделился композитор Евгений Олейник.
«И вот сейчас, честно говоря, на это садомазо смотреть как-то... Ну, это же прямо унижение, вот честно».
«Песня давно ждала дуэта»
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