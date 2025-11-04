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«Это произойдет». Соболенко сообщила об участии в «Битве полов» против Кирьоса

04 ноября 2025 13:29
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«Это произойдет». Соболенко сообщила об участии в «Битве полов» против Кирьоса-0

Первая ракетка мира Арина Соболенко проведет показательный матч с австралийцем Ником Кирьосом 28 декабря 2025 года в Дубае. Об этом пишет РИА Новости.

Теннисистка объявила об этом в социальных сетях, назвав встречу «Битвой полов».

Согласно предварительным условиям, Кирьосу разрешена только первая подача, а корт на стороне Соболенко будет сокращен.

Подобные матчи уже проводились в истории тенниса – самый известный состоялся в 1973 году между Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг, где первый проиграл.

Кирьосу 30 лет, он финалист Уимблдона-2022 и обладатель семи титулов ATP. В настоящее время он занимает 652-е место в рейтинге.

Соболенко – четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, ей 27 лет, в ее активе 21 титул WTA.

Фото: pixabay

# Теннис

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