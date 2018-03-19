Сергей Кухто: «Дайте закон и он начнёт помогать «Беларусьфильму» зарабатывать деньги»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кухто, председатель правления Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей:

Я смотрю на новый закон об авторских и смежных правах, как на возможность культуре зарабатывать и самофинансироваться. Мы говорим сейчас о музыке. Нет никого из представителей кино. Ведь это – тоже громадная область. Мы говорим: «Как помочь «Беларусьфильму»?» Я говорю: «Да, пожалуйста, дайте закон и он начнёт помогать «Беларусьфильму» зарабатывать деньги». Как помочь производителям музыки? Важный момент. Автор, исполнитель.

А производитель? Это – тоже участник процесса.

Так вот, когда Вы говорите, какие нормы должны быть в законе, что нужно? Я об этом и говорю. Ребята, если вы дадите, если мы сделаем закон похожим на российский или европейский – любой из вариантов подходит – вот тогда будут запущены механизмы финансирования и киноиндустрии, и музыкальной.