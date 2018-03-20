Алексей Бичурин о НЦИС: «Боливар не может везти всё то, что на него пытаются нагрузить»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности:

Боливар не может везти всё то, что на него пытаются нагрузить. В том смысле, что НЦИС достаточно, я надеюсь, успешно справляется со сферой авторских прав. В музыке, в театрах. На самом деле, централизовать таким образом сбор вознаграждения в стране – только через одну организацию, не давая ей никаких ресурсов – ничего происходить не будет. НЦИС, как никто другой, заинтересован в том, чтобы возникали новые субъекты, занимающиеся защитой авторских и смежных прав. Мы все два года поддерживаем функционирование Белорусского общества авторов, исполнителей и других правообладателей. Мы обеими руками за то, чтобы исполнители консолидировались и создали организацию, которая будет заниматься смежными правами.

Другое дело, что большая проблема – это инертность.

Инертность всех тех, кто, с одной стороны, хочет, чтобы это работало, но не готов…