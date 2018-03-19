«Блоггер никогда не подложит себе белорусского музыканта. Потому что знает, что тот его возьмёт за шкирку, приведёт в суд и закошмарит»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Руслан Стариковский, музыкальный продюсер:

Проблема – как ком. Почему падает интерес ко всему белорусскому? Потому что условный блоггер, который выходит на российский рынок, с 10 миллионами просмотров в день – он никогда не подложит себе белорусского музыканта. Потому что он знает, что белорусский музыкант его возьмёт за шкирку, приведёт в суд и закошмарит.

Во всём мире есть очень простая «фишка» – добросовестное использование.

Это – отношение к авторам. Дайте молодёжи вашу музыку использовать. Авторские будут поступать вам.