Евгений Олейник о распределении авторских: «Дэвид Гетта – не исполнитель, но его имя везде идёт первым. Потому что так договорились»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Евгений Олейник, композитор, музыкальный продюсер, лидер группы ««Aura»:

В форме НЦИС, которую мы заполняем, как авторы, есть табличка, в которой мы прописываем проценты – что кому принадлежит. Мне кажется, что стоит этому больше внимания сделать, чтобы люди знали, что обсудить они могут уже на стадии производства песни. Исполнитель может сказать автору песни: «Дружище, давай 20% будут моих». И это всё вкладывается в современные документы НЦИС. Производитель фонограммы может сказать: «Ребята, слушайте, я, всё-таки, круче вас, давайте мне, всё-таки, 20%». Дэвид Гетта – это не исполнитель. Это – производитель фонограммы. Но его имя везде идёт первым. Потому что так договорились.

Потому что он является, как бы, локомотивом творческого союза.

Никогда не будет никаких сборов в пользу исполнителей, производителей фонограмм до тех пор, пока творческие коллективы внутри себя не будут договариваться. Договорами или какими-то устными договорённостями. Доли в получении авторских гонораров должны быть прописаны изначально. То есть, если исполнитель потом, через год сообразил, что ему нужно получать деньги за то, что он поёт – вряд ли это получится. Но изначально эта возможность есть. Вот Ирина ко мне приходит, предположим, 15 лет назад и говорит: «Женя, я – известный исполнитель, ты – начинающий автор. Давай мы с тобой напишем песню. Но ты понимаешь, что я тебя своим именем подтащу вверх, поэтому будь добр, впиши меня вот в эту авторскую строчку». Потому что у нас очень большое непонимание разницы между авторами и смежниками.