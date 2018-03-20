Владимир Пугач об авторских правах: «Закон, который у нас есть, работает. За последний год НЦИС выиграл для меня 5-6 процессов»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Пугач, вокалист, автор музыки и текстов песен, лидер группы «J:Морс»:

Я не читал новеллы, которые предлагают. Чтобы их комментировать, надо их видеть. Я их не видел. Но, исходя из контекста беседы, которая здесь ведётся, хочу несколько комментариев сделать уже. Во-первых, как мне кажется, закон, который у нас есть – он работает. Его можно сравнивать с более или менее удачными актами нормативными других стран, но он работает. Например, за последний только год Национальный центр интеллектуальной собственности выиграл для меня 5 или 6 процессов по авторским правам. Это – правда.

Абсолютно согласен с тем, что совершенно не работает в сфере смежных прав.

Более того, культура и правовая, наверное, и просто гражданская в стране таковы, что люди, вообще, не очень понимают, в чём тут разница. Ты можешь спроектировать дом. Нарисовать на бумаге чертёж дома – это одно. А построить его – это другое. Это – другие затраты. Это – два разных человека. В музыке тоже так бывает. Я, в принципе – исключение. Таких меньше, наверное, людей, которые сами и придумывают, сами и владельцы фонограммы. Но, как правило, это – разные люди. И одни, и другие должны зарабатывать. И посыл в том, что давайте мы теперь заберём часть у авторов и дадим смежникам – тоже странно. Потому что, как мне кажется, во-первых, существуют минимальные ставки Совета министров по авторским вознаграждениям. Это надо теперь их ещё в два раза уменьшить? Ребята, теперь вот этим платите? Это странно.