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«Раньше смежные права решались просто – шапкой по кругу. Но артист стал существовать отдельно от своего медведя, велосипеда»

19 марта 2018 18:41
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Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Игорь Ковалевич, аудитор, юрист:
В 2002 году был принят декрет, который закрепил координирующую роль в части регулирования интеллектуальной собственности за Государственным комитетом по науке и технологиям. В последующие три года были приняты три основополагающих постановления правительства. Одно из них распределило между 17 министерствами функции, в том числе, между тремя или четырьмя, по-моему, относительно смежных прав.

Весь вопрос в том, где изыскать дополнительные средства.

Потому что это будет ключевой вопрос. Раньше смежные права решались очень просто – шапкой по кругу. И только лишь после того, как артист стал существовать отдельно от своего медведя, велосипеда и микрофона – то есть, в записях, в фонограммах, в видеоклипах…

Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Белорусские исполнители # Игорь Ковалевич

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