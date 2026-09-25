Новости по тегу #Белорусские исполнители

Пообщались с певицами и узнали, как они решили объединиться в дуэт.
Сила духа помогает преодолевать любые преграды. Таков жизненный девиз нашего гостя.
О новой песне о творческом тандеме и вдохновении пообщались в студии.
24 июля на всех цифровых площадках состоялся релиз дебютного сингла SHAM KHAL «По твоим следам».
Платиновый диск, свыше 10 миллионов подписчиков – в студии «Нового утра» один из самых популярных белорусских блогеров.
Песня и клип, которые заряжены искренними чувствами, настоящей дружбой и потрясающим настроением.
Крик души с классной аранжировкой, сильным текстом, сильной музыкой, потому что это написано профессиональными людьми.
Стихи композиции написала Анна Селук, музыку – московский композитор Андрей Покутный. Работа над песней велась продолжительное время.
Узнали, какая главная идея заложена в этой песне, как проходили съемки видео и почему эта работа сегодня отзывается в сердце каждого.
Совместный проект организовал популярный блогер и артист Дим Димыч.
Песню записал известный белорусский дуэт – Лера Бернатович и Артем Скороль. Выбор исполнителей не случаен. Творческий путь артистов связан со «Славянским базаром в Витебске».
О новой композиции, творчестве и вдохновении поговорили с гостьей программы «Новое утро».
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