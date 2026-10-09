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Новости по тегу #Культура

В Минске чествовали лучших работников сферы культуры
09 октября 2026 13:42

В Минске чествовали лучших работников сферы культуры

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси
28 сентября 2026 06:34

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси

В годы Второй мировой войны Беларусь лишилась почти 7 тыс. произведений искусства
19 сентября 2026 08:06

В годы Второй мировой войны Беларусь лишилась почти 7 тыс. произведений искусства

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру
06 июля 2026 16:21

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру

«Гостеприимная столица». В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – рассказываем, что в программе
12 июня 2026 07:59

«Гостеприимная столица». В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – рассказываем, что в программе

Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?
04 июня 2026 10:58

Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?

В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – узнали, что в программе
25 мая 2026 14:21

В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – узнали, что в программе

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы
23 мая 2026 14:05

В Минске с 23 мая стартует летний сезон культмероприятий – узнали, что ждет минчан и гостей столицы

«Парламентариям есть чем гордиться». Как изменилась сфера культуры Беларуси за 30 лет?
21 мая 2026 09:28

«Парламентариям есть чем гордиться». Как изменилась сфера культуры Беларуси за 30 лет?

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки
28 апреля 2026 10:25

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях
28 апреля 2026 08:45

В Минске провели конкурс «Дэнс-конгресс» – Наталья Карчевская рассказала о ярких номерах и победителях

В Национальной библиотеке Беларуси представили работы таджикских художников
27 апреля 2026 14:01

В Национальной библиотеке Беларуси представили работы таджикских художников