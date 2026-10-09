Новости по тегу #Культура

Героями торжества стали артисты, библиотекари, народные мастера, преподаватели и сотрудники музеев, а также руководители профильных учреждений.
На сцене выступили белорусские и китайские исполнители: через музыку, стихи и народные танцы зрители прикоснулись к восточной философии.
Было разграблено большинство музеев, библиотек и архивов. Местонахождение многих ценностей неизвестно до сих пор.
««Славянский базар» – это культурная ВДНХ. Выставка всего, что есть».
Минск снова превращается в музыкальный город с неповторимой атмосферой!
Гродно станет столицей дружбы! Там пройдет юбилейный республиканский фестиваль национальных культур.
Основные мероприятия разворачиваются в привычном для жителей Минска месте – в Верхнем городе. Эпицентр праздника – площадь Свободы.
«Возвращается ряд уже традиционных мероприятий, это и классика у ратуши, джазовые вечера, начнет работать театральный дворик в Раковском предместье, будут и танцевальные площадки в арт-террасе Верхнего города, танцевальная площадка в парке Челюскинцев».
«Количество галерей художественных сегодня уже не перечесть. Все театры реконструированы. Оперный театр сегодня один из лучших театров в Европе».
В разных уголках Беларуси вытинанку называют по-разному. Где-то она представлена как выбиванка, где-то как вырезанка. Отличаются они по технике исполнения и по композиции узоров.
Масштабное событие собрало лучшие танцевальные коллективы со всей страны.
В экспозицию вошло 38 картин, их тематическая направленность – абстракция, национальные мотивы и свойственный им колорит.
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