Дорофеева: «50 тысяч пользователей по стране, которые должны отчислять авторские. Только тысячу может НЦИС обработать»

Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Наш НЦИС – мы встречались в качестве рабочих групп.

Уточняли, какие есть возможности, что происходит.

И прозвучало, что среди 50 тысяч пользователей по стране: это клубы, рестораны, кафе, казино, которые должны отчислять эти авторские отчисления – только тысячу может, непосредственно, НЦИС обработать. Так, если бы были ещё какие-то общественные объединения, которые бы занимались этим параллельно…