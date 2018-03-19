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Дорофеева: «50 тысяч пользователей по стране, которые должны отчислять авторские. Только тысячу может НЦИС обработать»

19 марта 2018 18:42
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Новости Беларуси. Поправки в закон «Об авторском праве и смежных правах» обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Наш НЦИС мы встречались в качестве рабочих групп.

Уточняли, какие есть возможности, что происходит.

И прозвучало, что среди 50 тысяч пользователей по стране: это клубы, рестораны, кафе, казино, которые должны отчислять эти авторские отчисления – только тысячу может, непосредственно, НЦИС обработать. Так, если бы были ещё какие-то общественные объединения, которые бы занимались этим параллельно…

Авторское право в Беларуси: «Что происходит»

# Культура # Ирина Дорофеева # Белорусские исполнители

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