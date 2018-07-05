«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске

Народная артистка Украины Тина Кароль рассказала, что самые сокровенные желания она загадывает именно в Беларуси.

Новости Беларуси. Дни культуры Беларуси стартовали в Минске. Мероприятия пройдут с 5 по 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тина Кароль, народная артистка Украины:

Там есть маленькая церквушка деревянная из срубов, старая-старая. Находится она возле гостиницы, где мы всегда жили, возле парка, кажется. И я обязательно туда попаду.

Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители. Вы такие радушные, вы музыкальные, вы слышите музыку иначе совершенно. Вы хотите удивляться, вы открыты.