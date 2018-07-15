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Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска

15 июля 2018 16:43
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Новости Беларуси. Витебск принимает «Славянский базар». С самого начала недели концерты в городе идут нон-стоп, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Официальное открытие состоялось 12 июля. Участие в нем принял Президент. По традиции, Александр Лукашенко приветствовал участников и гостей фестивали и вручил специальную награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию». В этом году - певице Розе Рымбаевой. Именная плита народной артистки Казахстана в 2018 году пополнила коллекцию Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-1

Выступая на церемонии открытия, Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул: белорусы открыты для дружбы со всем миром. И «Славянский базар в Витебске» - лучшее тому подтверждение. Сюда приезжают не только славяне – артисту и гостю из любой страны здесь будут рады. Если он приехал радоваться.

На разных языках – о понятном каждому. О малой родине. Таланты разных народов в литературной форме в Беларуси, облачив в государственный дресс-код легко и непринужденно, так как публика фестиваля встречает Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-4

Вообще-то селфи с белорусским лидером стало уже модным трендом политической культуры.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-7

Европейские политики, азиатские журналисты. А здесь уже – зритель. Общение на расстоянии вытянутой руки. Как раз эту руку помощи всей культурной жизни СНГ когда-то и подал белорусский лидер.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-10

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-12

Александр Лукашенко: На «Славянском базаре» в Витебске всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы

Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»

Сейчас традиционному фестивалю порой предлагают переформатироваться, спуститься с подмостков искусства к оупен-эйр. А где же будет сцена для настоящего творчества?

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-15

Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:
Я лично знаю, что в этом году приехали на концерт-открытие люди, которые проживают – как вы думаете, где? – в Новой Зеландии!

Ведущий Владимир Березин: «Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть

Культурная площадка – давно уже и интеграционная. И не только славянского мира. Среди десятков журналистов – китайские репортеры.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-18

Вэй Чжунцзэ, корреспондент новостного агентства «Синьхуа» (Китай):
На «Славянском базаре» можно чувствовать традиции Беларуси.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-21

В плей-листе торжественного открытия – латиноамериканские страсти. Выступает Наталья Орейро.

Говоря современным языком, все артисты – медиаторы межкультурного диалога. Сейчас «Славянка» марширует, но были же попытки подставить подножку.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-24

Владимир Березин, народный артист России:
Когда-то, наверное лет 20 назад, Александр Григорьевич Лукашенко сказал: «Пока я Президент Беларуси, пока я патронирую «Славянский базар»...

Но не только голос «Славянского базара» говорит в поддержку правильного выбора Лукашенко – «Славянке – быть». «Спасибо» устами талантов – говорит весь восточнославянский мир.

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-27

Эмир Кустурица, кинорежиссер, актер (Сербия):
Я вас поздравляю, поздравляю моего друга Александра Григорьевича Лукашенко – одного из самых лучших президентов в мире!

Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска-30

Олег Винник, эстрадный певец (Украина):
Дорогой Александр Григорьевич, дорогие белорусы...


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# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Александр Лукашенко # Руслан Алехно # Николай Басков # Роза Рымбаева # Фотофакт

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