Самые яркие моменты «Славянского базара». Большой репортаж СТВ из фестивального Витебска

Новости Беларуси. Витебск принимает «Славянский базар». С самого начала недели концерты в городе идут нон-стоп, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Официальное открытие состоялось 12 июля. Участие в нем принял Президент. По традиции, Александр Лукашенко приветствовал участников и гостей фестивали и вручил специальную награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию». В этом году - певице Розе Рымбаевой. Именная плита народной артистки Казахстана в 2018 году пополнила коллекцию Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске.

Выступая на церемонии открытия, Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул: белорусы открыты для дружбы со всем миром. И «Славянский базар в Витебске» - лучшее тому подтверждение. Сюда приезжают не только славяне – артисту и гостю из любой страны здесь будут рады. Если он приехал радоваться. На разных языках – о понятном каждому. О малой родине. Таланты разных народов в литературной форме в Беларуси, облачив в государственный дресс-код легко и непринужденно, так как публика фестиваля встречает Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вообще-то селфи с белорусским лидером стало уже модным трендом политической культуры.

Европейские политики, азиатские журналисты. А здесь уже – зритель. Общение на расстоянии вытянутой руки. Как раз эту руку помощи всей культурной жизни СНГ когда-то и подал белорусский лидер.

Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:

Я лично знаю, что в этом году приехали на концерт-открытие люди, которые проживают – как вы думаете, где? – в Новой Зеландии! Ведущий Владимир Березин: «Славянский базар» – эталон для меня того, как должно быть Культурная площадка – давно уже и интеграционная. И не только славянского мира. Среди десятков журналистов – китайские репортеры.

Вэй Чжунцзэ, корреспондент новостного агентства «Синьхуа» (Китай):

На «Славянском базаре» можно чувствовать традиции Беларуси.

В плей-листе торжественного открытия – латиноамериканские страсти. Выступает Наталья Орейро. Говоря современным языком, все артисты – медиаторы межкультурного диалога. Сейчас «Славянка» марширует, но были же попытки подставить подножку.

Владимир Березин, народный артист России:

Когда-то, наверное лет 20 назад, Александр Григорьевич Лукашенко сказал: «Пока я Президент Беларуси, пока я патронирую «Славянский базар»... Но не только голос «Славянского базара» говорит в поддержку правильного выбора Лукашенко – «Славянке – быть». «Спасибо» устами талантов – говорит весь восточнославянский мир.