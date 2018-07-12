Зара об открытии «Славянского базара»: Уверена, это будет незабываемое зрелище

Новости Беларуси. В Беларуси стартует одно из самых ярких культурных событий года – «Славянский базар в Витебске». Зрителей ожидают десятки концертов от самых именитых корифеев сцены, а на площадках города пройдут сотни мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зара, заслуженная артистка России:

Этот фестиваль ждут все артисты целый год. Не только жители Беларуси, но и жители всего мира. Мы знаем, что этот фестиваль объединяет страны, народы. Здесь царствует музыка, искусство. Дорогие мои, я приглашаю вас на открытие «Славянского базара» в Летнем амфитеатре. Уверена, это будет незабываемое зрелище.