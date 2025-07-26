От +22 до +29 с вероятностью шквалов и града – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В Беларуси на предстоящей неделе ожидается усиление меридиональных процессов, что вернет в республику очень неустойчивую и контрастную, а временами опасную погоду. Сохранится угроза интенсивных осадков при перемещении контрастных фронтов велика вероятность шквалов и града. Восточные регионы страны при этом будут испытывать влияние блокирующего антициклона над русской равниной, который будет способствовать проникновению в северную широту очень теплых воздушных масс тропического происхождения.

Западные и юго-западные районы, а во второй половине недели и центральная часть страны периодически будут находиться в очаге холодных и неустойчивых воздушных масс. Температура воздуха в республике будет варьироваться от +11 до +20, днем от +22 до +29. В юго-восточных и восточных районах в отдельные дни ожидается от +30 до +34, по западу и юго-западу не выше +17 и +21.

Подробный прогноз по областям страны: