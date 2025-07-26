Белорусы завоевали 13 медалей Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Белорусские спортсмены завоевали 13 медалей Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который завершился в столице Северной Македонии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В копилке нашей делегации – пять золотых, четыре серебряные и столько же бронзовых наград. Высокие результаты продемонстрировали наши пловцы. Двукратным чемпионом мультифорума стал Максим Малышко. Две личные награды выиграл Никита Лях. Анастасия Василенко увозит домой серебро. Традиционно свой класс подтвердили представители пулевой стрельбы. Алина Нестерович завоевала золото и серебро в упражнении из пневматического пистолета. Дарья Чуприс и Арсений Ливанцов стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки. Кроме того, Ливанцов стал третьим в индивидуальном зачете, такой же результат у Юрия Кравцова. Три медали добыли наши тхэквондисты. Всего фестиваль собрал в Скопье спортсменов из 49 стран. Беларусь заняла 11-е место в общем зачете.