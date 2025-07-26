Прямой эфир

Белорусы завоевали 13 медалей Европейского юношеского олимпийского фестиваля

26 июля 2025 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены завоевали 13 медалей Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который завершился в столице Северной Македонии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В копилке нашей делегации – пять золотых, четыре серебряные и столько же бронзовых наград. Высокие результаты продемонстрировали наши пловцы. Двукратным чемпионом мультифорума стал Максим Малышко. Две личные награды выиграл Никита Лях. Анастасия Василенко увозит домой серебро. Традиционно свой класс подтвердили представители пулевой стрельбы. Алина Нестерович завоевала золото и серебро в упражнении из пневматического пистолета. Дарья Чуприс и Арсений Ливанцов стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки. Кроме того, Ливанцов стал третьим в индивидуальном зачете, такой же результат у Юрия Кравцова. Три медали добыли наши тхэквондисты. Всего фестиваль собрал в Скопье спортсменов из 49 стран. Беларусь заняла 11-е место в общем зачете.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче Евролиги встретится с командой Молдовы
26 июля 2025 12:08

Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче Евролиги встретится с командой Молдовы

Двукратного призёра ЧМ по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Минска
26 июля 2025 12:05

Двукратного призёра ЧМ по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Минска

Первым четвертьфиналистом футбольного Кубка Беларуси стал борисовский БАТЭ
25 июля 2025 20:13

Первым четвертьфиналистом футбольного Кубка Беларуси стал борисовский БАТЭ