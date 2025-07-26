В Риге ожидается +23, а Мадриде +36 и без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовится западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
К чему далее готовится западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит +23 градуса. В Вене также +23, без существенных осадков. В Риме ожидается +30. В Мадриде +36 градусов. В испанской столице ясно, осадков не ожидается.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +33. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +35. +39 будет отмечено в Афинах, ясно.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +23 в дневные часы, пройдет небольшой дождь, возможны грозы. В Вильнюсе +23, переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26. +29 в Киеве, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве +28, пройдет кратковременный дождь.