Прямой эфир

В Риге ожидается +23, а Мадриде +36 и без осадков – погода в Европе на неделю

26 июля 2025 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовится западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. 

В Риге ожидается +23, а Мадриде +36 и без осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит +23 градуса. В Вене также +23, без существенных осадков. В Риме ожидается +30. В Мадриде +36 градусов. В испанской столице ясно, осадков не ожидается. 

В Риге ожидается +23, а Мадриде +36 и без осадков – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +33. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +35. +39 будет отмечено в Афинах, ясно.

В Риге ожидается +23, а Мадриде +36 и без осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +23 в дневные часы, пройдет небольшой дождь, возможны грозы. В Вильнюсе +23, переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26. +29 в Киеве, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве +28, пройдет кратковременный дождь.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Каспийское море опустилось до рекордно низкого уровня за всю историю
22 июля 2025 09:43

Каспийское море опустилось до рекордно низкого уровня за всю историю

Чихуахуа спасла провалившегося в расщелину ледника мужчину
09 июля 2025 11:45

Чихуахуа спасла провалившегося в расщелину ледника мужчину

Мужчина двое суток искал кошелёк из-за оптической иллюзии
09 июля 2025 08:44

Мужчина двое суток искал кошелёк из-за оптической иллюзии