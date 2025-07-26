Торжество грации и артистизма. Во Дворце гимнастики продолжается международный турнир «Хрустальная роза». За награды спорят более 400 участниц из 15 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Торжество грации и артистизма. Во Дворце гимнастики продолжается международный турнир «Хрустальная роза». За награды спорят более 400 участниц из 15 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
26 июля определились победители и призеры в многоборье, борьба в каждом виде была плотной. Традиционно серьезную конкуренцию нашим спортсменкам составили россиянки. Но неизменно высокий уровень демонстрируют лидеры белорусской национальной команды – Алина Горносько и Анастасия Салос. Ярко проявили себя и юные гимнастки – для многих это первый опыт участия в международных соревнованиях.
Майя Ковальчук, участница турнира:
Турнир очень такой масштабный, международный. Мы смотрим на взрослых девочек и вдохновляемся, учимся чему-то у них.
Ксения Кардаильская, тренер (Молдова):
Лично я впервые привожу гимнасток на такой турнир крупный, международный, такой невероятной организации. Очень большая конкуренция. Приехали очень сильные гимнастки со всей России, со всей Беларуси, иностранные гимнастки в большом количестве. И я не могу сказать, что нам было легко. Вообще, выйти и просто даже если мы чисто делаем, то все равно чувствуем, что нам на пятки наступают очень сильно.
Завершатся состязания 27 июля. Гимнастки определят сильнейших в финалах отдельных видов.