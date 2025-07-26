Торжество грации и артистизма. Во Дворце гимнастики продолжается международный турнир «Хрустальная роза». За награды спорят более 400 участниц из 15 стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

26 июля определились победители и призеры в многоборье, борьба в каждом виде была плотной. Традиционно серьезную конкуренцию нашим спортсменкам составили россиянки. Но неизменно высокий уровень демонстрируют лидеры белорусской национальной команды – Алина Горносько и Анастасия Салос. Ярко проявили себя и юные гимнастки – для многих это первый опыт участия в международных соревнованиях.

Майя Ковальчук, участница турнира:

Турнир очень такой масштабный, международный. Мы смотрим на взрослых девочек и вдохновляемся, учимся чему-то у них.