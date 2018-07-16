Закрытие «Славянского базара-2018»: как Витебск будет прощаться с фестивалем

Один из самых ожидаемых моментов – награждение победителей конкурса молодых исполнителей. Концерт-закрытие по традиции соберет аншлаг и целую россыпь звездных имен. На сцену поднимутся Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Инна Афанасьева и Александр Солодуха, исполнители из Армении, Франции, Италии, Украины.

Олег Винник, певец, композитор (Украина):

Я счастлив очень от «Славянского базара». Это очень круто. Крутые коллективы, и это что-то новое для меня. Это очень большая ответственность. Потому что это уровень, это масштаб международный. И, в конце концов, я являюсь лицом своей страны и не могу допустить оплошность.