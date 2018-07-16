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Закрытие «Славянского базара-2018»: как Витебск будет прощаться с фестивалем

16 июля 2018 07:27
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Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром». Торжественное закрытие 27-го международного фестиваля искусств состоится вечером 16 июля в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Закрытие «Славянского базара-2018»: как Витебск будет прощаться с фестивалем-1

Один из самых ожидаемых моментов – награждение победителей конкурса молодых исполнителей. Концерт-закрытие по традиции соберет аншлаг и целую россыпь звездных имен. На сцену поднимутся Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Инна Афанасьева и Александр Солодуха, исполнители из Армении, Франции, Италии, Украины.

Закрытие «Славянского базара-2018»: как Витебск будет прощаться с фестивалем-4

Олег Винник, певец, композитор (Украина):
Я счастлив очень от «Славянского базара». Это очень круто. Крутые коллективы, и это что-то новое для меня. Это очень большая ответственность. Потому что это уровень, это масштаб международный. И, в конце концов, я являюсь лицом своей страны и не могу допустить оплошность.

Закрытие «Славянского базара-2018»: как Витебск будет прощаться с фестивалем-7

«Славянский базар – 2018» уходит в историю. Но концертная программа продолжится до среды. В Летнем амфитеатре выступят Елена Ваенга и группа «Мумий Тролль». Продолжит работу и город мастеров.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Олег Винник # Фотофакт

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