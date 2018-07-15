Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»

Новости Беларуси. Под крышей Летнего амфитеатра и новые звездочки, и обласканные софитами мэтры культуры. Награды вручены Союзного государства обладателю тенор-альто из Украины и фальцету белорусского балета – Елизарьеву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Певица, не нуждающаяся в журналистских эпитетах, – на сцене.

В этом победном квинтете солирует Роза Рымбаева. Ей – специальная награда Президента Беларуси – «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:

Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки, творчества. Я думаю, что она будет только крепнуть.

И Роза Рымбаева, и витебская сцена служат настоящим идеалам в искусстве. Поэтому здесь не проекты-однодневки, а артисты. Когда они на сцене, в глазах зрителей – жизнь.