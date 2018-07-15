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Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»

15 июля 2018 16:43
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Новости Беларуси. Под крышей Летнего амфитеатра и новые звездочки, и обласканные софитами мэтры культуры. Награды вручены Союзного государства обладателю тенор-альто из Украины и фальцету белорусского балета – Елизарьеву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»-1

Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»-3

В этом победном квинтете солирует Роза Рымбаева. Ей – специальная награда Президента Беларуси – «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Певица, не нуждающаяся в журналистских эпитетах, – на сцене.

Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»-6

И в интервью нашей программе.

Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»-9

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:
Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки, творчества. Я думаю, что она будет только крепнуть.

И Роза Рымбаева, и витебская сцена служат настоящим идеалам в искусстве. Поэтому здесь не проекты-однодневки, а артисты. Когда они на сцене, в глазах зрителей – жизнь.

Роза Рымбаева: «Участников «Славянского базара», творческих музыкантов связывает именно язык музыки»-12

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Роза Рымбаева # Фотофакт

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