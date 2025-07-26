Саснович неудачно стартовала в квалификации теннисного турнира категории 1000 в Монреале

Александра Саснович неудачно стартовала в квалификации теннисного турнира категории «тысяча» в Монреале, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, занимающая 125-е место мирового рейтинга, уступила 105-й в топе Ито Айо из Японии. В первом сете преимуществом владела соперница, она оставила отрезок за собой. Во втором соотечественница приложила немало усилий, чтобы восстановить паритет, и у нее это получилось, Александра перевела дуэль в третью партию, которую без шансов проиграла. Поражение – 4:6; 7:5; 0:6. Напомним, действующей чемпионкой соревнований является американка Джессика Пегула. Арина Соболенко в 2025 году канадский «тысячник» пропускает и не сможет защитить 410 рейтинговых очков.