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Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»

15 июля 2018 17:24
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Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» набирает обороты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обкатывать здесь премьеры – на творческую удачу!  

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»-1

Зара, заслуженная артистка Российской Федерации:
Это была моя мечта – дать сольный концерт. «Славянский базар» объединяет артистов со всего мира. В этом, мне кажется, самая главная задача и сила «Славянского базара», потому что музыка вне политики.

Фестиваль не только расширяет географию. Впервые тут и латиноамериканская звезда Наталья Орейро и Жерар Депардье со своим французским шармом.

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»-4

Жерар Депардьё, актер (Франция):
Фестиваль очень интересный. Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь.

Мультикультурный проект стирает и границы творческие. Современное уличное искусство соседствует с самобытным фольклорным наследием. Например, великаны ростом выше двух метров привезли с собой дух казахстанских степей. 

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»-7

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Жерар Депардье # Зара # Фотофакт

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