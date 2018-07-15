Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» набирает обороты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обкатывать здесь премьеры – на творческую удачу!

Зара, заслуженная артистка Российской Федерации:

Это была моя мечта – дать сольный концерт. «Славянский базар» объединяет артистов со всего мира. В этом, мне кажется, самая главная задача и сила «Славянского базара», потому что музыка вне политики.

Фестиваль не только расширяет географию. Впервые тут и латиноамериканская звезда Наталья Орейро и Жерар Депардье со своим французским шармом.