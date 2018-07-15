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Олег Газманов: Президент очень мудро поступил. Ничто так не развивает, как фестиваль

15 июля 2018 17:24
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Новости Беларуси. Фестиваль, постоянно прописавшийся в Витебске, благодаря поддержке белорусского Президента стал творческим домом для всенародно любимых артистов, причем уже не только славянских стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Олег Газманов: Президент очень мудро поступил. Ничто так не развивает, как фестиваль-1

Олег Газманов, народный артист России:
Президент очень мудро поступил. Во-первых, целый регион развивается, потому что ничто так не развивает, как фестиваль. Я помню, когда первые концерты здесь были, что здесь было. Всё было по-другому, а сейчас дороги, сооружения, этот комплекс вообще потрясающий, один из лучших, из которых я видел.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Олег Газманов # Фотофакт

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