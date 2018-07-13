Участник конкурса на «Славянском базаре» о Евгении Курчиче: «Что касается исполнителя из Беларуси – просто нечто!»

Новости Беларуси. Полуфинал международного конкурса молодых исполнителей проходит сегодня, 13 июля, на сцене Летнего амфитеатра в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Керт Каллея, участник XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Мальта):

Все исполнители очень сильные, у каждого свой стиль. Даже если я не понимаю языка, мне очень нравится музыка, вокал, шоу. Я не могу выбрать.

Что касается исполнителя из Беларуси – просто нечто! Его голос! Когда он начинает петь – это просто вау! Потрясающий голос!

По уже давней традиции, на «Славянском базаре» проходит День Союзного государства.