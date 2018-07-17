Косметика, спорт и телешоу. Благодаря чему знаменитости попадают в список Forbes?

Новости США. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по итогам 2017 года. В топ-100 вошли спортсмены, актеры, музыканты и бизнесмены. Кто они, первая десятка Forbes и как им удалось заработать миллионы долларов? 1. Флойд Мейвезер

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Состояние американского боксера оценивается в 285 млн долларов. При этом 275 млн долларов из них Мейвезер заработал за свой последний бой, который он провел с чемпионом по смешанным единоборствам Конором Макгрегором. Сейчас Флойд Мейвезер считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса. «Я уже не тот»: в какой форме король ринга Флойд Майвезер подходит к своему последнему бою 2. Джордж Клуни

Фото: instagram.com/glamour_russia

57-летний Клуни в 2017 году оказался самым высокооплачиваемым актером. Forbes подсчитал, что его доход составил 239 млн. долларов. Большая часть этой суммы – деньги от продажи компании по производству текилы. В прошлом году в возрасте 56 лет Джордж Клуни впервые стал отцом 3. Кайли Дженнер

Фото: instagram.com/kyliejenner

Третье место досталось 20-летней топ-модели и основательнице бренда косметики Kylie Cosmetics. За прошлый год девушка заработала 166,5 млн. долларов. За время основания ее косметическая империя принесла модели уже более 900 млн. Предполагается, что она заработает свой первый миллиард даже раньше основателя Facebook Марка Цукерберга, который стал миллиардером к 23 годам. Осенью 2017 года ж урнал Forbes опубликовал топ-30 самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей 4.Джудит Шейндлин

Фото: instagram.com/judgejudysheindlin

Адвокат и писатель, более известная как телеведущая собственного шоу «Судья Джуди» заработала 147 млн долларов. Телешоу выходит с 1996 года и является одним из самых рейтинговых дневных программ в истории американского телевидения. 5.Дуэйн Джонсон

Фото: instagram.com/therock

Сумму в 124 млн. долларов актер заработал участием в различных кинопроектах. В 2017 году Джонсон сыграл в фильмах «Спасатели Малибу», «Форсаж 8» и «Джуманджи: Зов джунглей». В конце 2017 Forbes назвал самых кассовых актеров года 6. Рок-группа U2

Фото: .instagram.com/u2

Ирландская рок-группа, которая заработала за прошедший год 118 млн долларов, считается одной из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. На 2016 год у U2 насчитывалось 22 премии «Грэмми». Это больше, чем у любой другой группы в мире. В 2017 году музыкальный коллектив выпустил четырнадцатый студийный альбом «Songs of Experience». 7. Рок-группа Coldplay

Фото: instagram.com/coldplay

Сумму в 115,5 млн долларов за 2017 год смогла получить британская музыкальная группа, играющая альтернативный рок. Со времени своего основания в 1998 году музыканты выпустили 7 студийных альбомов и 4 концертных, 6 сборников, 2 видеоальбома и 13 мини-альбомов, последний из которых был выпущен в прошедшем году. Прошлым летом Настю Каменских обвинили в плагиате ее первой сольной песни. По словам комментаторов, часть припева похожа на песню Coldplay и The Chainsmokers «Something Just Like This» ( читать далее ) . 8. Лионель Месси

Фото: instagram.com/leomessi

Состояние капитана национальной сборной Аргентины в 2017 году оценивается в 111 млн. долларов. 31-летний игрок считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучших игроков всеx времён. По итогам сезона-2016/17 стал обладателем «Золотой бутсы» в четвертый раз в карьере, сравнявшись по этому показателю с Криштиану Роналду. 24 июня Месси встретил свое 31-летие на ЧМ-2018 9. Эд Ширан

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Британский поп-музыкант и актер стал знаменит не так давно, в 2011 году. Каждый альбом исполнителя занимал первые места в британском чарте, а третий студийный альбом «÷», вышедший в 2017 году, также возглавлял американский чарт. Сингл «Shape of you» в январе 2017 года занял 1-е место по продажам в США и Великобритании. По подсчетам Forbes, молодой певец заработал в прошлом году 110 млн. долларов. Премьерная серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам. В первом эпизоде нового сезона в кадре появился Эд Ширан (читать подробнее). 10. Криштиану Роналду

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