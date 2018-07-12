Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы

Новости Беларуси. Торжественное открытие Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоится вечером 12 июля в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы обещают незабываемое шоу. Прежде чем звездной россыпью наполнится главная сцена, весь город будет находиться во власти праздника.

Уже с полудня музыка и барабанная дробь будут зазывать гостей на церемонию открытия. На Площади звезд получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Роза Рымбаева. Иначе, чем золотой голос Казахстана, ее не называют уже несколько десятилетий.

За время музыкального форума зрителей ожидают десятки концертов от самых именитых корифеев сцены, а на площадках города пройдут сотни мероприятий. Зара об открытии «Славянского базара»: Уверена, это будет незабываемое зрелище