Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы
Новости Беларуси. Торжественное открытие Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоится вечером 12 июля в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы обещают незабываемое шоу. Прежде чем звездной россыпью наполнится главная сцена, весь город будет находиться во власти праздника.
Уже с полудня музыка и барабанная дробь будут зазывать гостей на церемонию открытия. На Площади звезд получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Роза Рымбаева. Иначе, чем золотой голос Казахстана, ее не называют уже несколько десятилетий.
За время музыкального форума зрителей ожидают десятки концертов от самых именитых корифеев сцены, а на площадках города пройдут сотни мероприятий.
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Торжественный концерт открытия форума начнется в 20:30. К этому моменту станет известен обладатель Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018». Он споет на сцене Летнего амфитеатра, на которую 12 июля выйдут самые любимые артисты, давние друзья форума и новые лица.