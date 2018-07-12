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Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы

12 июля 2018 08:00
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Новости Беларуси. Торжественное открытие Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоится вечером 12 июля в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы обещают незабываемое шоу. Прежде чем звездной россыпью наполнится главная сцена, весь город будет находиться во власти праздника.

Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы-1

Уже с полудня музыка и барабанная дробь будут зазывать гостей на церемонию открытия. На Площади звезд получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Роза Рымбаева. Иначе, чем золотой голос Казахстана, ее не называют уже несколько десятилетий.

Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы-4

За время музыкального форума зрителей ожидают десятки концертов от самых именитых корифеев сцены, а на площадках города пройдут сотни мероприятий.

Зара об открытии «Славянского базара»: Уверена, это будет незабываемое зрелище

Открытие «Славянского базара в Витебске-2018»: что обещают организаторы-7

Торжественный концерт открытия форума начнется в 20:30. К этому моменту станет известен обладатель Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018». Он споет на сцене Летнего амфитеатра, на которую 12 июля выйдут самые любимые артисты, давние друзья форума и новые лица.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Зара # Фотофакт

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