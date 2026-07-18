Новости по тегу #Руслан Алехно

Главным событием вечера в Летнем амфитеатре станет первый конкурсный день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск».
Одним из авторов проведения фестиваля стал заслуженный артист Беларуси, почетный гражданин Бобруйска Руслан Алехно.
«Славянский базар» – это такой старт для многих начинающих артистов, звезд. Символично то, что фестиваль проходит на родине, в Беларуси».
«Славянский базар» объединяет разные народы и континенты и даже влюбленные сердца. Свадьба под васильковым небом – мечта Данилы и Дарьи.
Второй день всенародного марафона в Бобруйске.
«Он был хорошим, уравновешенным и добрым мальчиком». Каким был в детстве Руслан Алехно, рассказала его школьная учительница.
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