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Новости по тегу #Руслан Алехно

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?
18 июля 2026 08:40

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?

Духовно-просветительский фестиваль «Добрые люди» впервые прошёл в Бобруйске
08 сентября 2025 12:39

Духовно-просветительский фестиваль «Добрые люди» впервые прошёл в Бобруйске

Руслан Алехно о «Славянском базаре»: праздник музыки, который объединяет много стран
12 июля 2025 11:52

Руслан Алехно о «Славянском базаре»: праздник музыки, который объединяет много стран

Руслан Алехно поздравил с бракосочетанием молодожёнов в Витебске
11 июля 2025 13:35

Руслан Алехно поздравил с бракосочетанием молодожёнов в Витебске

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь
16 ноября 2024 11:40

Руслан Алехно на «Марафоне единства»: интересно почувствовать, как мыслит сегодняшняя молодёжь

Они учили Алехно, Крутого и Головченко! Поговорили с преподавателями известных белорусов
06 октября 2024 17:55

Они учили Алехно, Крутого и Головченко! Поговорили с преподавателями известных белорусов

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске
09 мая 2024 21:22

Кульминация 9 Мая! Большой гала-концерт «В девять часов вечера после войны» прошёл в Минске

Руслан Алехно: почему белоруски самые красивые в мире и какой хит ждёт каждый на «Славянском базаре»
13 июля 2023 07:37

Руслан Алехно: почему белоруски самые красивые в мире и какой хит ждёт каждый на «Славянском базаре»

Белоруска София Рустамова набрала 66 из 70 возможных баллов на детском конкурсе «Славянского базара»
13 июля 2023 06:55

Белоруска София Рустамова набрала 66 из 70 возможных баллов на детском конкурсе «Славянского базара»

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт
12 июля 2023 07:41

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт

«Мы это делаем для наших детей». В Хатыни появилась еловая аллея, высаженная белорусскими артистами
30 апреля 2023 19:59

«Мы это делаем для наших детей». В Хатыни появилась еловая аллея, высаженная белорусскими артистами

«1000 деревьев памяти»: вклад в благоустройство Хатыни внесут представители культурного сообщества
29 апреля 2023 18:39

«1000 деревьев памяти»: вклад в благоустройство Хатыни внесут представители культурного сообщества