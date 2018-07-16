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«Всегда чувствую здесь себя как дома». Макс Барских пообещал нарисовать Витебск на своих картинах

16 июля 2018 17:16
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре» буквально заваливают букетами и не то что купают – топят в аплодисментах Макса Барских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это самый ротируемый артист в СНГ.

«Всегда чувствую здесь себя как дома». Макс Барских пообещал нарисовать Витебск на своих картинах-1

Макс Барских, артист (Украина):
Я всегда чувствую здесь себя как дома. Приезжаю в этот городок, тоже ощущается атмосфера праздника. Тем более, это середина лета, люди наслаждаются летом. Поют песни, приходят на концерты. Есть атмосфера творчества в воздухе.

Нарисует ли Макс Барских Витебск на своих картинах?

Макс Барских:
Обязательно нарисует.

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# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Макс Барских

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