В Минске проходит II Форум общественного объединения «Лига коммунистической молодёжи»

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко отметил, что тематика белорусской государственности неизменно связана с вопросом цивилизационного выбора. Молодым людям необходимо понимать это и принимать осознанные решения.

Форум общественного объединения «Лига коммунистической молодежи» проходит в Минске. В открытом диалоге вместе с участниками – опытные руководители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча стала важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся гражданских прав, участия молодежи в политической жизни страны и ее будущего. Ребята смогли задать вопросы и поделиться мнением о текущей ситуации в стране и о том, как они видят свое участие в выборах и других демократических процессах.

Ирина Малюк: В первую очередь важно выявить активных ребят. И, конечно же, мы настроены на то, чтобы такую молодежь вокруг себя аккумулировать, ее развивать, взращивать лидеров, которые в дальнейшем смогут стать двигателями прогресса нашей страны.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы встречаемся с разной молодежью: и с учащейся, и со студенческой, и с молодежью, которая занимается той или иной политической, общественно-политической деятельностью. Это обычная практика в рамках правового просвещения и взаимодействия ЦИК со структурами гражданского общества и политическими партиями, которые являются важными субъектами избирательного процесса.

Форум общественного объединения «Лига коммунистической молодежи», проходит в образовательно-оздоровительном центре «Лидер». Программа насыщенная – подведение итогов работы организации за отчетный период, избрание нового состава Центрального комитета, определение задач и направлений развития молодежного движения.