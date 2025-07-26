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20 посольств за одним столом – чем угощали на первом в истории гастрофестивале «Дипломатия вкуса»

26 июля 2025 17:49
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Беларусь – это страна, где комфортно людям всех национальностей – работать и жить, постигать культуру нашей страны и делиться традициями своей Родины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое государство мира обладает своими гастрономическими особенностями. Они проявляются в разнообразии блюд, ингредиентов, способах приготовления и обычаях, связанных с едой. Чтобы подчеркнуть уникальность каждой кухни, Министерство иностранных дел Беларуси организовало первый в истории гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса». Он прошел в Минске.

Фаршированные виноградные листья, пахлава, черный салат и акаши. Национальные блюда презентовали 13 стран из разных уголков планеты – от Судана и Индии до Турции и Венесуэлы. К участию присоединились главы и представители 20 дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране. 

Алина Мычко. О культуре со вкусом. 

20 посольств за одним столом – чем угощали на первом в истории гастрофестивале «Дипломатия вкуса»-2

Какова на вкус Палестина, как приготовить акаши и что такое манго-ласи? Все ответы – на этих столах. Каждая из стран-участниц привезла только самые интересные блюда, настоящую гордость национальной кухни. Судан, например, угощал черным салатом, фалафелем и гонглезом.

20 посольств за одним столом – чем угощали на первом в истории гастрофестивале «Дипломатия вкуса»-4

Омер Эламин Абдалла Фадлалла, Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в Беларуси:
Судан – это арабская страна, расположенная в Африке. У нас много соседей, поэтому разнообразня культура и вкусная кухня. Я работал дипломатом в разных странах, и у каждой из них есть своя изюминка. Что касается Беларуси, то у Судана очень теплые отношения с вашей страной. Их очень укрепил визит Александра Григорьевича Лукашенко в Судан. И это мероприятие тоже сближает нас.

20 посольств за одним столом – чем угощали на первом в истории гастрофестивале «Дипломатия вкуса»-6

Острая, сладкая, пряная и ароматная Индия. Угощения такие же разнообразные и колоритные, как и сама страна. Например, баттер-чикен – курица в сливочно-томатном соусе. 

20 посольств за одним столом – чем угощали на первом в истории гастрофестивале «Дипломатия вкуса»-8

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
А это называется папад. Мы собрали четыре вида. Это своего рода дополнительно блюдо к главному. Здесь – рис, баттер-чикен и манго-ласи. Его готовят из пюре манго, добавляется кефир, молоко, различный крем и специи – кардамон, фисташки. Это только некоторые из вкусов Индии. Наша страна огромна. 

20 посольств за одним столом – чем угощали на первом в истории гастрофестивале «Дипломатия вкуса»-10

Кухня – это живая часть культуры народа. Ее нельзя создать искусственно, нельзя навязать; рецепты создаются веками, передаются из поколения в поколение вместе с традициями. Секреты национальных напитков раскрывает Венесуэла.

Подробности в видео.

# МИД Беларуси # Еда # Международное сотрудничество

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