20 посольств за одним столом – чем угощали на первом в истории гастрофестивале «Дипломатия вкуса»

Беларусь – это страна, где комфортно людям всех национальностей – работать и жить, постигать культуру нашей страны и делиться традициями своей Родины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое государство мира обладает своими гастрономическими особенностями. Они проявляются в разнообразии блюд, ингредиентов, способах приготовления и обычаях, связанных с едой. Чтобы подчеркнуть уникальность каждой кухни, Министерство иностранных дел Беларуси организовало первый в истории гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса». Он прошел в Минске.

Фаршированные виноградные листья, пахлава, черный салат и акаши. Национальные блюда презентовали 13 стран из разных уголков планеты – от Судана и Индии до Турции и Венесуэлы. К участию присоединились главы и представители 20 дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране.