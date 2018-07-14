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Собрал цветов больше Баскова. Как Димаш Кудайберген произвел фурор на «Славянском базаре» в Витебске

14 июля 2018 10:58
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На церемонии открытия «Славянского базара» в Витебске настоящий фурор произвел исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген.

Многие пользователи сети шутили, что певец собрал цветов больше, чем Николай Басков. Фанаты тепло приветствовали 24-летнего певца и не хотели отпускать со сцены.

Собрал цветов больше Баскова. Как Димаш Кудайберген произвел фурор на «Славянском базаре» в Витебске-1

Фото: instagram.com/help_dear

Димаш – частый гость «Славянского базара». В нынешнем году исполнитель вошел в состав жюри детского конкурса в рамках фестиваля.

Собрал цветов больше Баскова. Как Димаш Кудайберген произвел фурор на «Славянском базаре» в Витебске-4

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Сам Димаш Кудайберген стал победителем международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015». Певец отмечал, что для него большая честь выступать на сцене фестивваля. «Славянский базар», как вы знаете, выпустил таких именитых артистов Таисия Повалий, Анжелика Агурбаш» (читать далее).

Собрал цветов больше Баскова. Как Димаш Кудайберген произвел фурор на «Славянском базаре» в Витебске-7

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

В этом году исполнитель делился кадрами с фестиваля в социальных сетях. Кстати, за его страницей в Instagram следят более 1,3 миллионов подписчиков.

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# Славянский базар в Витебске-2018 # калейдоскоп # Димаш Кудайберген # Фотофакт

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