Собрал цветов больше Баскова. Как Димаш Кудайберген произвел фурор на «Славянском базаре» в Витебске

На церемонии открытия «Славянского базара» в Витебске настоящий фурор произвел исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген. Многие пользователи сети шутили, что певец собрал цветов больше, чем Николай Басков. Фанаты тепло приветствовали 24-летнего певца и не хотели отпускать со сцены.

Фото: instagram.com/help_dear

Димаш – частый гость «Славянского базара». В нынешнем году исполнитель вошел в состав жюри детского конкурса в рамках фестиваля.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Сам Димаш Кудайберген стал победителем международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015». Певец отмечал, что для него большая честь выступать на сцене фестивваля. «Славянский базар», как вы знаете, выпустил таких именитых артистов Таисия Повалий, Анжелика Агурбаш» (читать далее).