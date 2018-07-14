Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»: «Для меня это символ моей творческой жизни»

Новости Беларуси. Для многих звезд именно «Славянский базар» в свое время стал трамплином на большую сцену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них Руслана, Таисия Повалий, Петр Елфимов, Полина Смолова, Алена Ланская. Все, кто хоть раз побывал на этой сцене, с большой теплотой отзывается о «Славянском базаре».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я люблю этот праздник, я люблю этот фестиваль. Я здесь с первого дня этой площадки, когда она появилась. То есть для меня это символ моей творческой жизни.