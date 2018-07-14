Прямой эфир

Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»: «Для меня это символ моей творческой жизни»

14 июля 2018 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для многих звезд именно «Славянский базар» в свое время стал трамплином на большую сцену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»: «Для меня это символ моей творческой жизни»-1

Среди них Руслана, Таисия Повалий, Петр Елфимов, Полина Смолова, Алена Ланская. Все, кто хоть раз побывал на этой сцене, с большой теплотой отзывается о «Славянском базаре».

Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»: «Для меня это символ моей творческой жизни»-4

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я люблю этот праздник, я люблю этот фестиваль. Я здесь с первого дня этой площадки, когда она появилась. То есть для меня это символ моей творческой жизни.

Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»: «Для меня это символ моей творческой жизни»-7

Ирина Аллегрова, народная артистка России:
Впечатления всегда о Беларуси самые светлые, хорошие. Всем только здоровья, долголетия, всех благ в жизни.

Конкурс «Огонь танца», битва диджеев и арт-парад: необычные фишки «Славянского базара»

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Анатолий Ярмоленко # Ирина Аллегрова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжный арт-парад, танцевальные баттлы и фестиваль дворовых культур. Чем удивлял «Славянский базар» 14 июля
14 июля 2018 16:08

Молодёжный арт-парад, танцевальные баттлы и фестиваль дворовых культур. Чем удивлял «Славянский базар» 14 июля

Горан Брегович на «Славянском базаре»: «Все любят этот город, и я тоже не остаюсь в стороне»
14 июля 2018 15:52

Горан Брегович на «Славянском базаре»: «Все любят этот город, и я тоже не остаюсь в стороне»

Евгений Курчич перед выступлением на конкурсе «Витебск-2018»: Мой главный талисман – побыть одному, чтобы накопить энергию
14 июля 2018 13:19

Евгений Курчич перед выступлением на конкурсе «Витебск-2018»: Мой главный талисман – побыть одному, чтобы накопить энергию