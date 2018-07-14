Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»: «Для меня это символ моей творческой жизни»

Новости Беларуси. Для многих звезд именно «Славянский базар» в свое время стал трамплином на большую сцену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для многих звезд именно «Славянский базар» в свое время стал трамплином на большую сцену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них Руслана, Таисия Повалий, Петр Елфимов, Полина Смолова, Алена Ланская. Все, кто хоть раз побывал на этой сцене, с большой теплотой отзывается о «Славянском базаре».
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я люблю этот праздник, я люблю этот фестиваль. Я здесь с первого дня этой площадки, когда она появилась. То есть для меня это символ моей творческой жизни.
Ирина Аллегрова, народная артистка России:
Впечатления всегда о Беларуси самые светлые, хорошие. Всем только здоровья, долголетия, всех благ в жизни.
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