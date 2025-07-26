Прямой эфир

Орбан сообщил о росте угрозы третьей мировой войны

26 июля 2025 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Орбан сообщил о росте угрозы третьей мировой войны-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил о растущей угрозе третьей мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, признаки возможного столкновения уже очевидны: рост напряженности между державами, учащение вооруженных конфликтов, гонка вооружений и закрытие рынков между геополитическими блоками. 

Орбан также отметил рост миграции как один из потенциальных факторов нестабильности. Он обратился к международному сообществу с призывом сделать все возможное, чтобы предотвратить глобальное столкновение.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Молдове десятки тысяч человек вышли на протесты против политики Майи Санду
26 июля 2025 17:35

В Молдове десятки тысяч человек вышли на протесты против политики Майи Санду

Евротройка провела переговоры с Ираном по вопросам ядерной программы Исламской республики
26 июля 2025 16:57

Евротройка провела переговоры с Ираном по вопросам ядерной программы Исламской республики

Улицы Парижа вновь полнятся горами мусора из-за нехватки работников коммунальных служб
26 июля 2025 16:57

Улицы Парижа вновь полнятся горами мусора из-за нехватки работников коммунальных служб