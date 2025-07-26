Орбан сообщил о росте угрозы третьей мировой войны

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил о растущей угрозе третьей мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, признаки возможного столкновения уже очевидны: рост напряженности между державами, учащение вооруженных конфликтов, гонка вооружений и закрытие рынков между геополитическими блоками.

Орбан также отметил рост миграции как один из потенциальных факторов нестабильности. Он обратился к международному сообществу с призывом сделать все возможное, чтобы предотвратить глобальное столкновение.