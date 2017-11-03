«Реальна только музыка»: Instagram-обзор страницы певца Александра Панайотова

Новости России. В декабре 2017 года в Минске выступит певец Александр Панайотов. Он представит белорусскому зрителю свою программу «Непобедимый».

За месяц до концерта исполнитель стал гостем программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым. В откровенном интервью Панайотов рассказал о проектах «Голос» и «Народный артист», о творчестве, пении, своем наставнике на популярном проекте – певце Григории Лепсе.

«У нас засилье плохой музыки. У нас кормят этим людей. Неокрепшие умы думают, что это – очень круто» – здесь подробнее.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем делится с подписчиками исполнитель (орфография и пунктуация автора сохранены).

Источник фото – instagram.com/panaiotov.