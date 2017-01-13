Крушение самолета Минобороны ТУ-154 над Черным морем: хроника катастрофы

Самолет Министерства обороны России направлялся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» на аэродром «Хмеймим» в Сирии с остановкой в аэропорту Сочи для дозаправки. В 5:40, во время набора высоты над Черным морем, он исчез с радаров.

На борту находились 65 музыкантов ансамбля песни и пляски имени Александрова, известный врач Елизавета Глинка, журналисты федеральных телеканалов, военные и 8 членов экипажа. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

Хроника катастрофы:

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Абсолютный бред и выдумка: в Минобороны России назвали «бредом» версию о крушении Ту-154 из-за ошибки пилота

Второй чёрный ящик ТУ-154 поднят со дна Чёрного моря

Версия подтвердилась: самописец Ту-154 зарегистрировал отказ системы уборки закрылков

Командир, мы падаем: расшифрован речевой самописец Ту-154

Предварительная версия крушения: Ту-154 на скорости в 500 км/ч попытался совершить разворот

Минобороны России прекратило полеты самолетов Ту-154 до выяснения причин авиакатастрофы над Черным морем

Михаил Мясникович оставил запись в книге соболезнований в российском посольстве в Минске

Один из бортовых самописцев Ту-154 обнаружен на дне Черного моря, поиски еще двух продолжаются

Книга соболезнований в память о жертвах крушения Ту-154 открыта в посольстве России в Минске 27 декабря до 17.00

На месте крушение Ту-154 в Черном море со дна подняты части фюзеляжа самолета, механизмы управления и запасной трап

Памяти артистов ансамбля Александрова, Доктора Лизы, журналистов и экипажа Ту-154

Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович

Леонид Заяц о крушении самолёта ТУ-154: в дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл

Люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть борт: найдены тела еще 2 жертв крушения ТУ-154

Мы поддерживаем Россию в эту тяжкую минуту: книга соболезнований в российском посольстве будет открыта и 27 декабря

В городах Беларуси отключена праздничная иллюминация, над резиденцией Президента приспущен флаг

В эти скорбные минуты я посылаю русскому народу слова поддержки: жители Гомеля и Бреста почтили память жертв крушения Ту-154

Пресс-секретарь президента России: мы очень ценим, что народ Беларуси скорбит вместе с россиянами

Министры и простые белорусы оставляют записи в книге соболезнований в российском посольстве в Минске

Трагедия, от которой я не могу оправиться: Стас Михайлов перенес концерт в Минске из-за трагедии с ТУ-154

По жертвам трагедии Ту-154 скорбят артисты Беларуси и России, меняются графики концертов

Обнаружен фюзеляж самолета Ту-154, внутри корпуса – погибшие в спасательных жилетах

Мы искренне сопереживаем: Владимир Макей направил слова соболезнования России

Это наша скорбь, наша боль: Лилия Ананич о жертвах крушения самолета над Черным морем

Книга соболезнований в память о жертвах крушения Ту-154 в посольстве России в Минске будет открыта 26 и 27 декабря

Цветы и лампады в память о жертвах крушения Ту-154 несут к Генеральному консульству России в Бресте

Крушение Ту-154 над Черным морем: обнаружены обломки самолета, найдены тела 11 погибших

Александр Лукашенко: Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России

Крушение Ту-154 над Черным морем: в Минске к зданию посольства России люди продолжают нести цветы

«Это трагедия для всего народа»: белорусы скорбят по жертвам крушения Ту-154

Более трех тысяч спасателей, корабли и вертолеты: на месте крушения Ту-154 продолжается поисковая операция

Крушение Ту-154 над Черным морем: хроника событий и официальные версии трагедии

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России и народу страны в связи с крушением Ту-154

Крушение Ту-154 над Черным морем: Беларусь скорбит с россиянами, в посольстве будет открыта книга соболезнований

Крушение Ту-154 над Черным морем: к посольству России в Минске люди несут цветы

Крушение Ту-154 над Черным морем, 92 человека на борту: что известно об авиакатастрофе