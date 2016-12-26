Трагедия, от которой я не могу оправиться: Стас Михайлов перенес концерт в Минске из-за трагедии с ТУ-154

Новости Беларуси. Свой концертный график из-за трагедии с российским самолетом, разбившимся во время рейса в Сирию, меняют в эти дни многие артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, известный исполнитель Стас Михайлов перенес свое выступление.

Стас Михайлов, певец (Россия):

Честно, это была больше моя личная инициатива, поскольку программа, которую я привез, именно радостная, веселая, праздничная. Мы хотели привезти в Минск радость перед Новым годом. Вы знаете, было бы глупо сегодня говорить о каких-то веселых вещах, когда и Беларусь, и очень много народа, которые переживают трагедию. Я думаю, большинство людей, которые нас сейчас смотрят, понимают и мыслят ровно так же, как и я. Это трагедия, от которой я до сих пор не могу оправиться.