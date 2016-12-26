Крушение Ту-154 над Черным морем: в Минске к зданию посольства России люди продолжают нести цветы

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске люди продолжают нести цветы и зажигать свечи. Утром в дипломатическом представительстве открылась книга соболезнований.

Слова скорби и поддержки здесь оставляют представители власти и простые белорусы.

Белорусы не остались равнодушными к трагедии и разделяют общее горе. Люди продолжают идти к посольству Российской Федерации, чтобы выразить свои соболезнования. В знак скорби несут цветы и зажигают лампадки. Также сюда была доставлена корзина с цветами от Министерства обороны Беларуси. И 26 декабря во всех православных храмах нашей страны будет отслужена панихида по всем погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

Минчанка:

Это большая трагедия и для России, и для Беларуси. По-моему, для всех людей. Жил, любил и верил. Перед Богом мы все равны, только лучшие уходят первыми. Вы знаете, это очень тяжело.

В Посольстве уже открыта книга соболезнований, где каждый желающий сможет оставить слова поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.