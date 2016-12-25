Крушение Ту-154 над Черным морем: Беларусь скорбит с россиянами, в посольстве будет открыта книга соболезнований

Новости Беларуси. С болью восприняли и миллионы белорусов трагедию, произошедшую 25 декабря в России. На протяжении всего дня в Минске к российскому посольству люди приносят цветы и зажигают свечи.

Новость о гибели половины состава известного ансамбля России заглушила мелодию новогодних праздников. Белорусские телеканалы меняют сетку вещания, компании отказываются от корпоративов, а наши артисты переносят свои выступления.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Конечно, это шок. Потому что слишком много в одном самолете собралось творческих талантливых людей.

«Алекнсандровцы» пели о том, что связывало Беларусь и Россию. О годах лихолетья и сладости Победы. Пели от самого сердца. Буквально этим летом «Славянский базар» в Витебске встречал их овациями. С такой же силой, но уже боли, белорусы встретили весть о гибели представителей самых мирных профессий в среде военных.

Сергей Костюченко, начальник образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Ансамбль песни и танца – это марка. В плане мужского нигде в мире таких коллективов нет. Не зря они все имеют почетные титулы. Поэтому здесь большая потеря как и для военного искусства России, так и вообще для мирового искусства.

26 декабря в посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований. Любой может оставить слова поддержки и скорби. Но уже сегодня у здания дипломатической миссии поток неравнодушных людей. Цветы, лампадки и слова скорби.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Республики Беларусь:

В Беларуси люди неравнодушные к любому горю. Тем более, когда страшная трагедия происходит у наших братьев, мы, безусловно, скорбим вместе. Исходя из этого, Президентом нашей страны и принято решение об ограничении завтра развлекательных мероприятий. О том, что наши флаги в знак скорби будут приспущены. Слишком много в последнее время в России происходит страшных трагедий, слишком много смертей приходится переживать этой стране. Белорусы разделяют каждое горе. Это безусловно. Мы скорбим вместе с семьями артистов ансамбля имени Александрова. В Беларуси завершается Год культуры и сегодня эту потерю мы воспринимаем как свою. Этот ансамбль – достояние не только России, но жемчужина мирового искусства. И, конечно, мы сочувствуем семьям погибших журналистов. Наше время, к сожалению, таково, что сегодня эта профессия становится одной из самых опасных. Люди выполняли свой профессиональный долг. И их уход – это большое потрясение и для солидарного белорусского сообщества журналистов, и для всей нашей страны в целом.

Такое единение в горе никаким дипломатическим протоколом не подтвердишь. Это исходит от личного сострадания людей.

У белорусских католиков 25 декабря один из самых светлых праздников. Но многие из них вместо праздничного стола пришли с траурными атрибутами к российскому посольству, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Минчане:

Какая-то семья потеряла близкого человека, его не будет рядом. Мне кажется, ничего страшнее просто перед этим праздником быть не может.

Насколько мне внутри больно за все те семьи, которые потеряли близких и родных. И поэтому мы не можем оставаться в стороне.

Шок. Какие могут быть эмоции? Там же не только ансамбль. Там же погибли доктор Лиза.

В первую очередь хочется, чтобы их родные держались. Это трудно, конечно, это ужасно, даже теряешь дар речи.

Горе самое настоящее.

Екнуло. Я понял, что надо прийти.

На вооружении ансамбля Российской армии было немало песен и от белорусских авторов. Среди них – композитор Эдуард Ханок.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Все это не только трагедия общегосударственная. Моя личная трагедия. Я написал песню «Военные оркестры нам нужны», которой мы всегда заключали, садились вместе, обнимались и пели.

В Беларуси – тишина в память о тех, чье песни разрывали сердца.

По поручению главы государства, в понедельник, 26 декабря, над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги, ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

В этой связи будет изменена и программа передач телеканалов СТВ и «РТР-Беларусь». В том числе в этот понедельник отменяется эфир шоу «Две звезды на СТВ». Зрители нашего телеканала увидят эту программу в другой день.