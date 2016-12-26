Мы поддерживаем Россию в эту тяжкую минуту: книга соболезнований в российском посольстве будет открыта и 27 декабря

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске уже второй день белорусы несут цветы, зажигают свечи. В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований. Слова скорби и поддержки оставляют и представители власти. Эмоции переполняют каждого: видно, как трагедию у братского народа наши соотечественники переживают как личную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Черное море трагедии отозвалось в сердцах Беларуси рекой скорби.

К посольству России в Минске нескончаемым потоком идут люди. Несут цветы, зажигают свечи.

Юлия Бешанова, СТВ:

Людей не смущает даже внезапно начинающийся дождь. Многие, наоборот, видят в этом особый символизм: природа вместе со всеми оплакивает жертв вчерашней авиакатастрофы.

Белорусы:

Пусть крепятся россияне, я переживаю вместе с ними. Очень сочувствую всем родственникам. Любила ансамбль, пухом земля им.

Я вчера, когда узнала, целый день была под таким впечатлением, и не скрываю, что просто плакала. Потому что безвременная смерть людей – это огромнейшее горе.

Книга соболезнований в посольстве открылась в десять. Уже через пару часов станет понятно: одного экземпляра мало. К столу выстроилась целая очередь. Слова сочувствия и скорби выражали как простые белорусы, так и высокопоставленные чиновники.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Это наша скорбь, наша боль. В эти дни это еще один повод задуматься, как хрупко все, что нас окружает. И как много усилий надо прилагать для того, чтобы укреплять этот мир.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Моя семья, я сам лично очень переживаю. Трагедия отозвалась такой горечью и болью в сердцах белорусского народа. Мы сопереживаем, сочувствуем и соболезнуем этой авиационной катастрофе.

В дни скорби, слова «дружба» и «братский народ» приобретают особый смысл. Трагедия под Сочи – еще одно тому доказательство.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Для нас слово «братство» – это не пустой звук. У нашего белоруса живет это в сердце. И нам, конечно, горько просто смотреть, что в последнее время какая-то череда бед, несчастий навалилась на наших соседей. Мы искренне сопереживаем.

Павел Якубович, главный редактор общественно-политической газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Очевидно: судьба проверяет сильных. В такие минуты думаешь о единстве, общности судеб. И очень хочется поддержать сегодня наших братьев из России.

Этот прерванный полет для многих белорусов стал будто личной трагедией. У здания посольства не сдерживали ни слов, ни эмоций.

Белорусы:

У меня сердце кровью обливается. Я не могу спокойно все это… И хорошо что мы, белорусы, поддерживаем Россию в эту тяжкую минуту.