Обнаружен фюзеляж самолета Ту-154, внутри корпуса – погибшие в спасательных жилетах

Новости Россию. Водолазы обнаружили фюзеляж Ту-154 неподалеку от береговой линии. И в эти минуты специалисты решают, каким образом можно поднять со дна корпус самолета – он залегает на глубине 27 метров и серьезно поврежден.

Внутри корпуса самолета обнаружены жертвы авиакатастрофы. При этом специалисты сообщили, что на телах погибших надеты спасательные жилеты – люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть падающий борт.

Зона, где нашли фюзеляж, помечена радио-маяком.

Туда стекаются отряды спасателей. Найденный фюзеляж наверняка поможет пролить свет на причину авиакатастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:

Нам, конечно, необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. И сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта. Поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.

Продолжается обследование и других квадратов. Зона поиска останков погибших и обломков Ту-154 уже превышает 10 квадратных километров.

Два батискафа, беспилотники и тысячи человек в акватории Черного моря исследуют буквально каждый сантиметр. Известно, что вся надводная поверхность в области операции изучена. Сам район поисков разделен на 15 частей, семь из которых уже проверены.